В Краснодаре определили победителей первого дня чемпионата края по гребле

Сильнейшие в гребле на байдарках и каноэ в одиночках на 500-метровой дистанции определились 25 июля.

Самым зрелищным получился заезд у каноистов: 19-летнего Максима Селиванова от пьедестала отделяло несколько метров, но почти у самого финиша гребец не совладал с нервами и оказался в воде.

«Я вывернулся, боролся за первое-второе место. Но произошла небольшая ошибка. Может, просто волна, может, весло, когда его вытаскивал, подкинуло меня, и я упал», — рассказал участник чемпионата Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ Максим Селиванов.

Победителем на этой дистанции с явным преимуществом стал Даниил Пискорский. Он опередил ставшего вторым Ярослава Гладких на 12 секунд.

А вот у девушек в каноэ борьба сохранялась до самого конца. Лучшей стала призер мировых первенств Людмила Одинцова. После гонки девушка призналась: 500 м — ее любимая дистанция.

«Соперницы, которые более сильные, стартовали с другого берега, а я по сторонам не могу смотреть, я смотрю только вперед, на финиш. Я начала гонку, стартовала так быстро, насколько смогла. Потом пошла, постепенно наращивая, и, конечно же, выиграла», — поделилась Людмила Одинцова.

Лучшим на байдарке у мужчин на 500-метровке стал Егор Капров. Всего на турнир приехали 73 спортсмена из пяти районов края. Завтра в программе соревнований — десятикилометровый марафон. Завершится чемпиона края 27 июля греблей на лодках «Дракон». Победители турнира отправятся на сентябрьский чемпионат России.

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