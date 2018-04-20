В Краснодаре определили подрядчика для восстановления дома на Славянской

20 апреля в 12:49

Решение приняли на собрании жильцов четвертого подъезда дома.

В ходе мероприятия обсудили результаты обследования несущих конструкций и работы по восстановлению подъезда, пострадавшего от взрыва газа.

«Мы подошли к самому важному этапу — непосредственно к восстановлению пострадавшего подъезда. Важно понимать, что предстоит выполнить не просто капитальный ремонт, а полное общестроительное восстановление стен, перекрытий, лестничных пролетов, внутренних перегородок, обустройство кровли, замену внутридомовых инженерных систем», — сказал директор департамента строительства Краснодара Максим Карпенко.

На собрании отметили, что взрыв газа не нанес существенного вреда зданию и несущим конструкциям. Эксперты проверили целостность конструкций, их устойчивость. Данные экспертизы подтвердили, что дом пригоден для проживания. В настоящее время завершается разработка проекта работ по восстановлению четвертого подъезда, работы начнут в ближайшее время.

На встрече представили руководителя компании, которая готова выполнить ремонтные работы, имеет опыт их проведения — ООО «Альбион». Жильцы поддержали выбор. Максим Карпенко отметил, что ремонт выполнят за счет внебюджетных источников при помощи строительных компаний города. Технический надзор за ходом и качеством работ обеспечит МКУ «Единая служба заказчика».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 марта в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. Пострадали семь человек, в том числе двое детей девяти и 12 лет и мужчина. Он получил ожоги около 90% поверхности кожи и скончался позже в больнице.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Жильцам поврежденных от взрыва газа квартир выплатили помощь. Рабочие 12 марта приступили к разбору кровли дома. Жильцы третьего подъезда дома на Славянской 13 марта вернулись в квартиры.

МЧС признало непригодными для проживания поврежденные от взрыва квартиры. Однако возможность проведения восстановительного ремонта пострадавшего от взрыва бытового газа подъезда подтвердили данные экспертизы.

В марте в доме на Славянской в Краснодаре начали подготовку к восстановительным работам.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

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