В Краснодаре определили подрядчиков для ремонта 59 участков дорог

12 марта в 18:53

Четыре компании стали победителями пяти тендеров на ремонт дорог в 2018 году.

Общая стоимость закупок составила 1,6 млрд рублей.

ООО «Дортранссервис» стало победителем двух тендеров общей стоимостью 568 млн рублей. НАО «Дорожно-строительное управление №1», ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» и НАО «Краснодаравтодорсервис» выиграли по одному тендеру ценой в 389 млн рублей, 446 млн рублей и 202 млн рублей соответственно.

Средства выделят из городского бюджета. Подрядчики должны завершить работы до 1 октября 2018 года, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в бюджет Краснодара поступили средства в объеме 1 млрд 877 млн рублей на ремонт 67 участков дорог. Из общей суммы поступивших средств 988 млн рублей — средства федерального бюджета, 889 млн рублей — краевого.

Всего в этом году отремонтируют 79 км дорог, в том числе два путепровода — на улицах Офицерской (Зиповское кольцо) и Тихорецкой (в районе Восточно-Кругликовской). Также завершат капитальный ремонт Садового путепровода.

Перечень улиц, которые отремонтируют, можно посмотреть здесь.

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Ремонт дорог в Краснодаре

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