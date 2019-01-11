В Краснодаре определили семь мест для крещенских омовений

Для обеспечения безопасности спасатели 16 и 17 января проверят отведенные для омовений места с использованием водолазного снаряжения.

В местах проведения крещенских купаний 18 и 19 января будут дежурить более 65 спасателей, сотрудники полиции и казаки, 11 аварийно-спасательных автомобилей, семь единиц плавсредств. Установят палатки для переодевания, организуют пункты обогрева.

Крещенские купания пройдут на берегу реки Кубани напротив храма Рождества Христова на Рождественской Набережной, в муниципальном бассейне в прибрежной зоне возле Дворца спорта «Олимп», в ГМР в районе зоны отдыха «Старая Кубань» на улице Курортный Поселок, в станице Старокорсунской на берегу Краснодарского водохранилища в районе улицы Украинской, на хуторе Ленина в купеле Свято-Георгиевского храма, в станице Елизаветинской в купеле Свято-Покровского храма, на берегу озера Старая Кубань возле храма благоверного князя Дмитрия Донского, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение Господне. Этот праздник — один из главных в христианстве. Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.