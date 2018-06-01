В Краснодаре определят победителей первого сезона чемпионата «Локо-старт»

Финал детского баскетбольного турнира проекта ПБК «Локомотив-Кубань» и департамента образования города состоится 3 июня.

Заключительные игры сезона 2017-2018 пройдут на базе средней школы № 100.

В течение всего учебного года в 12 школах города три раза в неделю с ребятами занимались тренеры и их помощники из профессионального баскетбольного клуба. По словам директора городского департамента образования Алексея Некрасова, финал первого сезона проекта покажет, чего сумели за год достичь пионеры баскетбольного школьного движения и как скоро можно рассчитывать на то, чтобы вырастить своих олимпийских чемпионов по баскетболу.

В соревнованиях 3 июня примут участие баскетболисты двух возрастных категорий: ученики начальной школы и 5-7 классов. Это третий игровой день финального турнира «Локо-старт».

Все команды 12 школ города были разделены на три группы, в двух из них ранее прошли отборочные старты. В суперфинале среди старших основная борьба развернется между командами школ № 99 и № 30. В ходе турнира ребятам предстоит не только провести игру, но и сдать технические нормативы.

Начало соревнований — в 12:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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