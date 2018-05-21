В Краснодаре организация «Союз армян России» подвела итоги работы за год

21 мая в 17:40

Встреча прошла в зале Кубанского казачьего хора. Ее посетили почти 180 делегаций со всей Кубани.

Вместе с заместителем главы региона Алексеем Копайгородским они обсудили, как в крае сохраняют народную идентичность. Вице-губернатор отметил, что такой диалог между властью и диаспорами очень важен и поможет в понимании проблем и постановке вектора развития.

«Мы стараемся максимально знать и понимать, что происходит, какие проблемы есть у людей того или иного народа. Из этого как раз и складывается комплекс задач, которые нужно реализовывать действующей власти. Губернатор Вениамин Кондратьев старается лично вникать во все, он дал поручение разработать стратегию национальной политики до 2025 года», — сказал Алексей Копайгородский.

Краевая армянская диаспора — самое большое национальное объединение на Кубани, в нее входят больше 500 тыс. человек. На встрече подчеркнули, что сохранение мира и согласия в регионе — это стратегическая задача.

«Мы живем на этой святой земле, на Кубани. Эта земля для нас такая же Родина», — отметил председатель регионального отделения «Союза армян России» Размик Геворгян.

На встрече затронули и подготовку к главному национальному празднику — Дню России. Алексей Копайгородский отметил, что совместные мероприятия с диаспорами Кубани проводятся регулярно.

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