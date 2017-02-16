В Краснодаре организуют сбор помощи для пострадавших от пожара в многоэтажке

Мэр Краснодара Евгений Первышов 15 февраля сообщил, что для пострадавших при пожаре многоэтажном доме на улице Прокофьева организуют сбор помощи.

Он поручил провести тщательную работу со всеми пострадавшими, чтобы определить, кому и какая именно нужна помощь. Первышов поручил составить перечень того, в чем нуждаются жильцы горевшего дома, и поблагодарил краснодарцев за готовность помочь.

«Я благодарен всем за желание помочь. Но необходимо понять, какая именно помощь будет действительно нужна пострадавшим. В пунктах сбора проведут работу с пострадавшими. В доме живет много семей с детьми и, очевидно, многое из вещей сгорело. При необходимости будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи с указанием, что именно нужно», — сказал мэр.

После ликвидации пожара специальная комиссия обойдет все пострадавшие квартиры, чтобы оценить состояние каждой из них и опечатать. После этого оценят ущерб. В дальнейшем будет организована помощь по компенсации потерянного имущества и восстановлению дома.

По данным на 22:30, в пункт временного сбора в школе № 66 доставлено и зарегистрировано 84 жителя. Из них 20 человек согласились временно поселиться в гостинице. Остальные 64 жителя отказались от размещения.

Глава города посетил школу, пообщался с пострадавшими, оценил организованную работу. Там организовано питание, медицинская и психологическая помощь, проводится регистрация пострадавших. Уже сформирован необходимый номерной фонд в гостиницах города, где готовы принять пострадавших, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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