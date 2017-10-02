В Краснодаре оштрафуют участников свадебного кортежа, не пропустившего скорую

Инцидент произошел в конце сентября на улице Красных Партизан.

Автомобили ехали по встречной полосе и не пропустили скорую помощь с включенными спецсигналами.

«В свадебном кортеже двигалось от 9 до 12 машин. Установлены пять водителей. Это жители Тахтамукайского района Адыгеи. Они будут привлечены по ст. 12.15 ч. 4 КоАП — выезд на встречную полосу», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Санкции по этой статье предполагают штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав.

«По факту непропуска скорой, которая ехала со спецсигналами, проводится проверка», — добавила Запьянцева.

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