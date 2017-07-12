В Краснодаре остановили сокращение сотрудников КТТУ

Проанализировать кадровую политику предприятия поручил мэр города Евгений Первышов.

«Остановлена процедура сокращения сотрудников предприятия, которая раньше была озвучена, и в первую очередь речь идет о мастерских по ремонту подвижного состава. Мастеров гораздо сложнее будет потом найти, если сейчас предприятие их потеряет», — написал помощник мэра города Владимир Вербицкий на своей странице в соцсети Facebook.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодара 12 июля провели встречу с коллективом Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. На ней отметили, что в гордуме в ближайшее время рассмотрят вопрос о выделении субсидий на погашение долгов предприятия.

Ранее заместитель главы города Евгений Зименко заявил, что проблемы КТТУ копились годами, «одним махом» ситуацию на предприятии не исправить.

Иван Полухин в июле написал заявление об увольнении с должности руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он занимал этот пост с 3 марта. До Полухина предприятие возглавлял Алексей Князев, который покинул должность директора по собственному желанию в январе.

Материал об одном дне из жизни Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления смотрите здесь.

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