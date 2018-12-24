Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследовал девять уголовных дел о злоупотреблении полномочиями. В декабре по делу суд вынес приговор.

Мошенническую схему по выводу денег из финансовых активов ООО КБ «Кубанский универсальный банк» вскрыли и пресекли оперативники краевого УФСБ России. По данным следствия, бывший председатель правления банка, его заместитель, а также другие двое сотрудников банка организовали преступную схему вывода активов кредитного учреждения — они выдали заведомо невозвратные кредиты на сумму более 110 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями. Решением Октябрьского районного суда Краснодара сотрудники банка, а также несколько других задействованных в преступной схеме лиц признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ РФ в ноябре 2016 года потребовал признать банкротом «Кубанский универсальный банк». С 14 октября 2016 года регулятор отключил «Кубанский универсальный банк» от платежной системы. А 27 октября ЦБ отозвал лицензию у организации.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края по заявлению прокуратуры обязал «Кубанский универсальный банк» возвратить в муниципальную собственность ценные бумаги на 350 млн рублей. Экс-руководству «Кубанского универсального банка» предъявили окончательное обвинение.

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