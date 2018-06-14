В Краснодаре осудили мужчину, из-за которого в машине возле казино погибла девушка

14 июня в 13:57

Несчастный случай произошел в 2016 году на территории «Азов Сити» в Щербиновском районе. Краснодарский краевой суд в июне рассмотрел это дело.

Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 109 УК РФ в причинении смерти по неосторожности. Щербиновский районный суд признал его виновным и назначил ему один год и десять месяцев ограничения свободы. Однако, осужденный вину не признал. В своей апелляционной жалобе он просил Краснодарский краевой суд оправдать его.

Суд апелляционной инстанции согласился с возражениями прокурора и оставил жалобу осужденного без удовлетворения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского рая.

Приговор вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне 2016 года 55-летний житель Ставропольского края со своей 29-летней знакомой приехал на отдых. Вечером 10 июня они отправились в казино, девушку в зал не пустили из-за того, что у нее в паспорте отсутствовала отметка о регистрации. Она вернулась в припаркованную машину, а мужчина ушел играть. Около 9:00 на следующее утро он вернулся проведать спутницу, принес еду и воду. После этого мужчина захлопнул дверь иномарки, по привычке нажал на пульте сигнализации Safe Lock и вернулся в казино. Около 15:00 он снова пришел проведать девушку — она находилась в машине без признаков жизни.

Экспертиза показала, что причинами смерти стали перегрев организма, отек мозга и легких. Возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Дело передали в суд.

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