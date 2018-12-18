В Краснодаре осужденного инвалида-колясочника освободили из-под стражи

Инвалид первой группы Александр Киба, который находился в СИЗО с марта, освобожден в зале суда после оглашения приговора.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Третьяк, она работала с подсудимым по поручению организации «Комитет против пыток».

Киба признан виновным в незаконном изготовлении наркотических средств, у него изъяли 230 г дикорастущей конопли. Суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы и тут же освободил, засчитав отбытый срок в СИЗО с марта по декабрь.

Сокамерники Александра Кибы обращались в правозащитные организации с просьбой освободить из изолятора инвалида, у которого после инсульта частично обездвижено тело. При этом мужчина находился в общей камере на 22 человека.

В управлении ФСИН по Краснодарскому краю отметили, что Киба находился под постоянным наблюдением медиков, а при транспортировке за пределы СИЗО его сопровождала бригада врачей скорой помощи. После «Комитет против пыток» сообщил, что подсудимого перевели из общей камеры СИЗО в тюремную больницу, пишет «Коммерсантъ».

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