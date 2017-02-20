В Краснодаре освобожденные от ветхого жилья участки отдадут под соцобъекты

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 февраля заявил, что освобожденные от ветхого жилья участки необходимо использовать для улучшения качества городской среды.

Об этом он рассказал на аппаратном совещании в мэрии Краснодара. Участники обсудили результаты деятельности рабочей группы, которая анализирует использование земельных участков в центре города, освобожденных после переселения горожан и сноса ветхого и аварийного жилья.

«Освобожденные в центре города участки должны улучшать качество городской среды. Это небольшие территории. В отличие от прошлых лет, выставлять на торги мы их не будем. Приоритетным должно стать их использование для организации спортивных площадок, парковок, скверов, строительства социальных объектов. Мы должны использовать эти участки в интересах всех горожан», — сказал Первышов.

Заместитель главы города Владислав Ставицкий рассказал, что сейчас рассматривают возможность передачи земельного участка на улице Седина, 115 из муниципальной собственности в краевую. Такие меры хотят предпринять для расширения территории Краснодарского художественного училища. Участок на перекрестке улиц Чапаева и Кирова может быть передан школе № 19 для размещения спортивной площадки. На улице Комсомольской, 2 планируют построить новый детский сад. Рассматривается предложение по использованию участка на улице Длинной, 110 под муниципальную парковку.

По словам Первышова, нужно тщательно проанализировать все ранее заключенные договоры аренды или продажи таких участков и не допустить точечную застройку в центре города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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