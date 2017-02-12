В Краснодаре освятили нижний придел Троицкого собора

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В Краснодаре 12 февраля митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор освятил придел в честь святителя Спиридона Тримифунтского Свято-Троицкого собора.

Мероприятие прошло в праздник Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

Исидору сослужили личный секретарь митрополита протоиерей Владимир Кириченко, секретарь Екатеринодарского епархиального управления протоиерей Евгений Хаджипараш, благочинный Западного округа Краснодара протоиерей Александр Игнатов, ректор Екатеринодарской духовной семинарии протоиерей Игорь Олжабаев, настоятель Свято-Троицкого собора протоиерей Василий Байдецкий, духовенство собора.

По окончании чина освящения митрополит совершил первую архиерейскую литургию в новоосвященном приделе, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

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