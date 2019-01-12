В Краснодаре откроется фотовыставка «Любовью связанные Царские сердца»

Она будет работать с 16 января по 3 февраля в историческом парке «Россия — Моя история».

Экспозиция посвящена царственным Страстотерпцам императору Николаю II и его семье и подготовлена церковно-историческим кабинетом Екатеринодарской духовной семинарии совместно со Сретенским ставропигиальным мужским монастырем Москвы.

Посетители музея смогут побывать и в других экспозиционных залах: «Россия — Моя история» (1945-2016 годы), «Рюриковичи», «Романовы» и «От великих потрясений к Великой Победе» (1914-1945 годы).

«Россия — моя история» — сеть масштабных экспозиционных мультимедийных комплексов в России, созданная по инициативе президента Владимира Путина. Такой центр открылся в Краснодаре 4 ноября.

Площадь уникального выставочного павильона 7,5 тыс. кв. м. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей. Проект призван показать историю нашей страны в увлекательной форме, доступной каждому, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.