В Краснодаре откроется фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол»

Ежегодный фестиваль пройдет в Краснодаре в 20-й раз.

Он открылся показом картины «Чистая Победа. Сталинград», ее снял кубанский режиссер Валерий Тимощенко. На конкурсе свое творчество представят не только кинематографисты из России, есть участники из Болгарии, Грузии, Украины, Сербии и Белоруссии.

«Мы всегда рады на нашей гостеприимной кубанской земле родным и дорогим гостям и надеемся, что основная цель, которую преследует фестиваль, это возрождение нашей духовности посредством православной культуры, кинематографа», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.

Бесплатные открытые показы пройдут 13, 14 и 15 ноября в концертном зале Кубанского казачьего хора. В этом году представлено 11 конкурсных номинаций. Жюри предстоит определить лучший патриотический фильм, картину, посвященную семье, а также ленту с ярко выраженной православной просветительской позицией.

Победителей объявят на церемонии закрытия 16 ноября.

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