В Краснодаре откроется интерактивный музей «Россия — моя история»

Мультимедийную выставку откроют 4 ноября. Сейчас рабочие устанавливают необходимое оборудование и наводят лоск в помещениях.

Этот исторический парк станет одним из крупнейших в России. В огромном павильоне площадью 7,5 тыс. кв. м разместятся 11 веков государства — от Рюрика до Зимней Олимпиады в Сочи.

«Здесь все интерактивно, доступно в виде проекторов, которые будут направлены на соответствующие экраны. Будут малые архитектурные формы в виде доступных планшетов. Каждый сможет подойти и сам выбрать какую-то тематику, посмотреть, полистать», — сказал заместитель генерального директора фонда «Моя Кубань» Сергей Кузнецов.

Выставка будет разделена на четыре временных зоны. Первая — княжество и царствование Рюриковичей, вторая — империя Романовых. Третья посвящена истории ХХ века — до Великой Отечественной войны и после. Последняя площадка уникальна. Несмотря на то, что точно такие же исторические парки уже работают в 16 российских городах, ни в одном нет кубанской тематики.

«Когда мы готовили свою часть экспозиции о Краснодаре, о Кубани, об Адыгее, то, конечно же, исходили из принципа «Вот идет история страны, а в это время на Кубани…»» — отметил заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин.

Для этой выставки историю региона вплетали в российское прошлое сотрудники кубанских музеев и архивов, преподаватели университетов. Большая команда полгода штудировала сотни книг и документов, чтобы систематизировать информацию.

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