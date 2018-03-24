В Краснодаре откроется квартирная галерея, посвященная феминизму

В квартирной галерее краснодарской художницы Тины Васяниной «ЕММЕ» будут проводиться выставки, перформансы и лекции.

Экспериментальное пространство откроется 24 марта выставкой «Бесконечное марта». На ней представлены работы творческого объединения «Наденька» (Омск), арт-активистской группы «Верхотура и друзья» (Санкт-Петербург — Калининград), Марины Винник (Лейпциг), Микаэлы (Москва), Тины Васяниной (Краснодар), Александра Дельфинова (Берлин), Анны Ротаенко (Москва), Насти Каск (Краснодар), Анастасии Вепревой (Санкт-Петербург), Юлии Шафаростовой (Краснодар).

«Камерное пространство «ЕММЕ» призвано поднимать вопросы гендера, феминизма и современного искусства во всей широте его спектра. «ЕММЕ» призвана собирать художников и художниц, лекторов, критиков, кураторов, поэтов и других людей, так или иначе связанных с искусством и поддерживающих проблематику равных гендерных прав. Небольшое пространство галереи основано на принципах равенства, уважения, поддержки и взаимодействия», — сообщается на странице галереи в Facebook.

В галерее будут сосуществовать два проекта: выставочная площадка для объектов искусства и женский клуб для лекций, мастер-классов и дискуссий.

Арт-пространство можно посетить по запросу, позвонив по телефону +7 (952) 831‑06‑65. Вход свободный.

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