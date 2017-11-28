В Краснодаре откроется международная выставка «ЮГАГРО»

На выставке, которая пройдет с 28 ноября по 1 декабря, покажут сельскохозяйственную технику, удобрения и семена от производителей разных стран.

Организаторы представят шесть тематических разделов, в том числе оборудование для полива растений, для современных теплиц, хранения и переработки продукции. Участники познакомятся с последними достижениями науки в отрасли.

Опытом в сфере агробизнеса поделятся известные отечественные и иностранные компании. Гостей ждут в комплексе «Экспоград Юг».

В прошлом году выставку посетили почти 16 тыс. представителей АПК со всего юга России и Черноземья.

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