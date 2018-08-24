В Краснодаре откроется новый сезон променад-концертов «Классика на Красной»

24 августа в 18:18

Цикл концертов стартует на площади у Краснодарского музыкального театра с 25 августа.

Они будут проходить по вечерам в выходные дни. Коллективы ТО «Премьера» будут исполнять самые известные произведения мировой классики.

Симфонический оркестр Музыкального театра будет выступать 25 и 26 августа в 20:00. А 1 и 8 сентября концерт начнется в 19:00.

Первый осенний концерт 2 сентября в 20:00 даст Биг-бенд Георгия Гараняна.

Выступление Кубанского духового оркестра краснодарцы смогут услышать 9 сентября в 19:00.

Завершит цикл концертов симфонический оркестр Музыкального театра 15 и 16 сентября в 19:00, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарское ТО «Премьера» открыло новый театральный сезон 15 августа.

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