В Краснодаре откроется визовый центр Испании

Генеральное консульство Испании объявило об открытии 3 марта восьми визовых центров в регионах РФ.

Визовые центры откроют в Краснодаре, Саратове, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде.

В Краснодаре он будет работать по адресу: улица Красноармейская, 43, сообщается на сайте Генконсульства.

После открытия число визовых центров в России достигнет 14. Ранее Российский союз туриндустрии обратился к властям Испании с письмом, в котором просил увеличить число визовых центров в РФ, сообщает «Интерфакс».

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