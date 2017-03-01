В Краснодаре откроется визовый центр Испании

Генеральное консульство Испании объявило об открытии 3 марта восьми визовых центров в регионах РФ.
Визовые центры откроют в Краснодаре, Саратове, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде.
В Краснодаре он будет работать по адресу: улица Красноармейская, 43, сообщается на сайте Генконсульства.
После открытия число визовых центров в России достигнет 14. Ранее Российский союз туриндустрии обратился к властям Испании с письмом, в котором просил увеличить число визовых центров в РФ, сообщает «Интерфакс».