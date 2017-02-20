В Краснодаре откроется выставка «Глифократия»

Открытие выставки «Глифократия» художника Евгения Казицына состоится в Краснодаре 20 февраля в арт-студии «Глюк».

В экспозицию вошли 22 графических листа и одна скульптура, объединенные размышлениями автора о роли знаков в жизни человека и в творчестве.

По словам автора, идея создания выставки родилась спонтанно, из бытовой мелочи.

«Представьте, обычная ситуация: вам нужно поставить подпись на документе, и служащий говорит: распишитесь рядом с галочкой. Вот эта вот самая галочка как знак диктует вам, что, как и где, в каком месте делать. Знаки задают направление мысли и действиям», — рассказал Казицын.

Выставка продлится до 3 марта, вход свободный, сообщает «Сфера».

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