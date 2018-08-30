В Краснодаре откроется выставка к 30-летию Литературного музея

Открытие состоится 31 августа в 11:00.

Свой день рождения музей отмечает 1 сентября. Этой дате посвящена выставка, которая знакомит с историей Литературного музея Кубани. Впервые краснодарцам и гостям города представят этапы создания музея — планы реставрации, архитектурно-планировочные задания, старые фотографии дома Якова Кухаренко. На выставке можно увидеть уникальные издания, подаренные музею и приобретенные для его экспозиции.

История музея началась более полувека назад. Писатели, краеведы, музейные сотрудники, просто неравнодушные краснодарцы воплощали в жизнь идею создания литературного музея. Еще в 1978 году при отделе истории советского периода музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына был организован литературный отдел. Тогда же музею передали дом родоначальника кубанской литературы, общественного деятеля, наказного атамана Черноморского казачьего войска Якова Кухаренко, возведенный в начале XIX века. В 1979 году дом был взят под охрану государства и получил статус памятника архитектуры.

Это распоряжение стало важной вехой в истории Литературного музея Кубани. В начале ноября 1987 года реставрационные работы завершили, началась работа по созданию стационарной экспозиции. Официальное открытие Литературного музея Кубани состоялось 1 сентября 1988 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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