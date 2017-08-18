В Краснодаре откроется выставка к 80-летию образования края

На ней представят произведения, поступавшие в фонды музея имени Ф.А. Коваленко на протяжении XX-XXI веков. Выставка начнет свою работу с 25 августа.

Экспозиция «Годы свершений и созидания» будет состоять из четырех разделов. Смысловым центром первого блока — «Строители нового мира» — станет эскиз неосуществленного монументального панно А.П. Мочалова «Мы наш, мы новый мир построим». Его дополнят картины мирной жизни кисти кубанских художников того времени.

Главным героем второго раздела выставки — «Труд как созидание» — предстанет человек в виде галереи живописных и скульптурных образов. В третьем блоке — «Герои великой страны» — кубанцы вспомнят своих земляков, чьи подвиги отмечены званием Героя.

Содержанием четвертого станут портреты деятелей культуры, внесших вклад в изучение и развитие духовного наследия Кубани.

Выставка будет работать до 17 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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