В Краснодаре откроется выставка «Какая она, Япония?»

20 марта в 15:49

В художественном музее имени Ф. А. Коваленко 23 марта начнет работу выставка учащихся городских школ искусств.

Посетители увидят картины детей 7–16 лет. В работах проявляются национальные особенности и черты Страны восходящего солнца. Это пейзажи «Цветение» и «Гора Фудзияма», характерные типажи «Японская красавица», «Японский рыбак на реке Касио», «Принцесса Камимусуби».

Темами картин стали также главные символы Японии: «Оригами», «Гэта», «Васаби», «Чайная церемония», «Актеры театра Кабуки».

Работы разнообразны и по выбору техник исполнения: акварель, гуашь, шариковые ручки, пастель, сепия, уголь, пластилин и другие.

Выставка будет работать до 8 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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