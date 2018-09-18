В Краснодаре откроется выставка «Легендарный Калашников»

Выставка откроется 20 сентября в 12:00 в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.
Экспонаты предоставлены Музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова города Ижевска.
Имя Михаила Калашникова знают во всем мире. Перед посетителями предстанут вехи жизни российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта, Героя Российской Федерации Михаила Калашникова, внесшего неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности государства.
Конструкторская деятельность Калашникова привела к разработке и созданию унифицированной системы вооружения российской армии.
В центре внимания — история создания знаменитого автомата АК-47. Автомат принят на вооружение в армиях десятков стран мира. Он увековечен на гербах ряда государств, является своеобразным символом свободы и независимости.
На выставке посетители увидят несколько образцов автомата Калашникова, пулеметы, различные виды огнестрельного, холодного военного и гражданского оружия.
Экспозиция посвящена 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения Битвы за Кавказ.
Выставка продолжит работу до 30 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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