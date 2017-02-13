В Краснодаре откроется выставка о жизни адыгских женщин

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына 14 февраля откроется выставка «Мир женщины в интерьерах исторической памяти».

На ней представят более 500 экспонатов из Национального музея Адыгеи. Это ювелирные изделия, образцы старинного золотого шитья и рукоделья, одежда, предметы быта, культовые атрибуты, а также фотоматериалы по истории и культуре адыгов. Они отражают жизненный путь и особенности ментальности адыгской женщины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Для адыгов образ женщины всегда связан с добродетелью, мудростью, верностью своему долгу. Сейчас в сфере женского влияния находятся семейный уклад, воспитание детей, ведение хозяйства, укрепление родственных отношений.

Выставка продлится до 24 апреля.

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