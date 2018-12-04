В Краснодаре откроется выставка «Окрестности и не только»

Персональная выставка Александра Куренного пройдет с 11 по 16 декабря в Краснодарском краевом выставочном зале.

В экспозиции художник представит около 30 живописных полотен. Большая часть работ — это пейзажи окрестностей краевого центра: поля, дороги, берега реки Кубань, написанные в особой авторской манере, сообщается на странице выставочного зала во «ВКонтакте».

Также на выставке будут представлены более ранние работы Куренного, которые позволят увидеть, как развивается и изменяется творчество художника.

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