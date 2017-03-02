В Краснодаре откроется выставка оптических иллюзий

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына 3 марта откроется интерактивная выставка оптических иллюзий «МирРаж — мир будущего».

Краснодарцы смогут с помощью новейших технологий посмотреть на окружающий мир и увидеть то, что изначально скрыто для глаз, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Экспозицию можно будет осмотреть с помощью смартфона. Гости должны будут сфокусировать фотокамеру на небольшом изображении. С помощью этого они увидят животных со всего мира, а также вымышленных фантастических персонажей.

Начало открытия выставки в 12:00.

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