В Краснодаре откроется выставка Союза художников России

Филиалу Союза исполнилось 80 лет. В честь праздничной даты в музее имени Коваленко покажут лучшие работы кубанских мастеров.

Пейзажи, портреты, натюрморты — на холсте или бумаге, похожей на кожу, — это только часть экспозиции. Нашлось место и для декоративно-прикладного искусства. Посетителям покажут легендарный сервиз «Чайка», который производили на кубанском заводе фарфоровой посуды. Такие чашки и блюдца были чуть ли не у каждой советской семьи. Все экспонаты отражают историю края — от 1930-х годов и тяжелых военных лет до современного урбанизма.

«Дело в том, что за созданием Краснодарского края возникли все структурные подразделения. Им положено было быть. Союз писателей, Союз художников и так далее. С художниками было все легче. Здесь была первая на юге России картинная галерея. И здесь в 1938 году впервые художники были организованы в некую ячейку», — сказал заместитель директора художественного музея имени Коваленко Иван Ващенко.

Сейчас в Краснодарской краевой организации «Союз художников России» 300 человек. Ценность работ кубанских живописцев не раз отмечали не только на всероссийском, но и на мировом уровне. Многие их произведения выставлены в Третьяковской галерее, а некоторые даже продавали с молотка на известном аукционе искусств «Сотбис».

Экспозиция в музее Коваленко будет открыта до 14 октября.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник