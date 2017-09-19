В Краснодаре откроется выставка «Таланты графики печатной»

Выставка пройдет с 19 по 24 сентября в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Краснодарская художественная школа В. А. Пташинского и Ахтмеская школа искусств эстонского города Кохтла-Ярве обменялись работами. Параллельно с выставкой «Таланты графики печатной» в краевом выставочном зале в Кохтла-Ярве демонстрируют работы кубанских учащихся.

В Краснодаре собраны работы, созданные учениками Ахтмеской школы искусств более чем за 20 лет. Много внимания уделили изображению городского и сельского пейзажей, представлено множество сказочных сюжетов и фантазий на свободную тему. На выставке можно будет увидеть работы, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба выставочного зала.

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