В Краснодаре откроется выставка живописи «Ритмы города»

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 28 декабря откроется персональная выставка местного художника Виталия Коробейникова «Ритмы города».

В экспозицию вошли пейзажи автора. География тем его работ разнообразна: от кубанских степей до узких улочек Венеции, Франции.

«Коробейникова называют певцом кубанской природы. Он создал свой, глубоко индивидуальный тип пейзажа-картины, посвященной Кубанской земле, и поэтому его полотна всегда легко узнаются на выставках», — рассказали организаторы.

Выставка продлится до 4 января.

Виталий Коробейников — краснодарских живописец, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, секретарь Союза художников России по ЮФО, сообщает пресс-служба краевого зала изобразительных искусств.

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