В Краснодаре откроют доску в честь первой станции наблюдений искусственных спутников Земли

27 сентября в 17:59

Табличка будет располагаться на здании по улице Красноармейской, где первоначально находилась станция.

«Первый искусственный спутник Земли (ИСЗ-1) был выведен на устойчивую околоземную орбиту 4 октября 1957 года. Человечество вступило в космическую эру. Кубань может гордиться своим вкладом в освоении космоса. Незадолго до запуска спутника в СССР создали сеть станций оптических наблюдений искусственных спутников Земли. Как следует из документов, имеющихся у нас, первоначально в 1957 году было создано 66 таких станций», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Он отметил, что одну из таких станций открыли в Краснодаре. Она работала на базе физического отделения физико-математического факультета Краснодарского государственного педагогического института, который в дальнейшем переформировали в Кубанский государственный университет. Краснодарская станция действует до сих пор. Сейчас она является астрофизической обсерваторией физико-технического факультета КубГУ. По словам Иванова, сотрудники станции решают задачи оптического наблюдения и измерения параметров обрит искусственных спутников Земли.

Он добавил, что в этом году собираются открыть доску в честь станции. На табличке будет описана краткая история обсерватории и фотографии первых начальников. Астроном уточнил, что проект уже утвердили в администрации города.

К юбилейным датам будут приурочены и другие мероприятия. В поселке Агой Туапсинского района со 2 по 6 октября пройдет международная астрономическая конференция. Планируется, что 4 октября в Кубанский государственный университет приедут академики, которые проведут лекции по астрономии.

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