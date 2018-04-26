В Краснодаре откроют две фан-зоны для болельщиков ЧМ-2018

Там можно будет посмотреть матчи турнира на большом экране и принять участие в развлекательной программе.

«Одна из площадок будет организована около здания городской администрации, второе место пока определяется», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Он добавил, что также планируется создание навигации и другой инфраструктуры для туристов, изменение схемы движения транспорта, чтобы снизить число пробок, сообщается на портале welcome2018.com.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Испании, которая во время ЧМ будет базироваться в Краснодаре, прибудет в город 7 июня. К приезду команды в городе разместят 1 тыс. композитных панелей с флагами России и Испании и панно с символикой чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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