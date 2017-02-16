В Краснодаре откроют филиал Академии популярной музыки Игоря Крутого

В Краснодаре в апреле пройдет кастинг среди детей в филиал Академии популярной музыки Игоря Крутого.

Сейчас обрабатывают заявки на участие в кастинге. Детей отбирать будет московская комиссия.

Академия уже готовится к открытию, которое запланировано в сентябре. В ней будут такие дисциплины, как танец, актерское мастерство, хореография, сольфеджио, а также школа телевидения. В программу войдут и предметы, адаптированные под современные направления: фотография, видеосъемка, блоггинг, битбоксинг, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Педагогами станут ведущие режиссеры, танцоры и актеры со всего края. Они пройдут предварительное обучение в Москве.

В Академии смогут учиться дети от 4 до 16 лет. Запланированы частые выезды в центральный филиал в столицу. Ученики смогут принимать участие в отборе на детское «Евровидение» и фестиваль «Новая волна».

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