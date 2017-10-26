В Краснодаре откроют фотовыставку «Ровесники революции»

Экспозицию можно будет посмотреть в Краевом выставочном зале изобразительных искусств с 31 октября по 7 ноября.

На выставке «Ровесники революции» представят работы фотографа Евгения Киселева. На них изображены жители городов и станиц, представители различных национальностей, культур и традиций.

«В дни празднования 100-летней годовщины Октябрьской революции возникла идея через портреты ныне живущих жителей рассказать современникам о событиях прошедшего века через истории и судьбы людей. Эти герои пережили все сложности эпохи: суровые годы революции, гражданскую и отечественную войны, трудности восстановления страны», — говорится в сообщении организаторов.

В экспозицию вошло более 60 портретов, сообщает пресс-служба выставочного зала.

Вернуться на ленту

Источник