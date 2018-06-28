В Краснодаре откроют новый вейк-парк

Открытие парка приурочили к Олимпийскому дню, который отметят 30 июня.

Канатно-буксировочную установку соорудили на акватории Затона.

«Спорт красивый, экстремальный, сочетает элементы воднолыжного слалома, прыжки акробатику. Завершая карьеру спортсмена в гребле на байдарках и каноэ, я решил попробовать что-то новое, стал на доску, получилось, понравилось, загорелся желанием развивать этот вид спорта в Краснодаре», — рассказал мастер спорта международного класса, байдарочник Денис Титов.

Он также поделился планами: открыть на базе школы гребли отделение вейкбординга уже к сентябрю. Для начала наберут группу из восьми-десяти детей в возрасте от девяти лет и старше.

В день открытия вейк-парка спортсмены покажут свое мастерство на водной глади Затона, а затем будут бесплатно обучать всех желающих и помогать им овладеть навыками катания на доске. По словам Титова, в среднем на это уходит около 15 минут. Желающий стать на доску, как минимум, должен уметь плавать и быть готовым к физическим нагрузкам.

В первый день работы вейк-парка инструкторы будут проводить с детьми и взрослыми соревнования и конкурсы, победители которых получат в награду сертификаты на обучение или катание, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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