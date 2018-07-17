В Краснодаре откроют памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову

Его установили в летном училище. Открытие мемориала состоится 17 июля.

Роман Филиппов, летчик воздушно-космических сил, погиб при выполнении боевого задания в Сирии. Самолет гвардии майора, приписанный к авиаполку Кубани до 2014 года, был сбит боевиками вблизи города Серакиб. После катапультирования пилот попал в окружение, отстреливался от нападавших, был тяжело ранен и подорвал себя гранатой, уничтожив ближайших боевиков. Посмертно награжден званием Героя Российской Федерации.

На церемонии открытия памятника в Краснодарском летном училище будут присутствовать родственники героя.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник