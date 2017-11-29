В Краснодаре откроют первый центр молодежного инновационного творчества

По итогам конкурса, который проводил департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, субсидии на создание центра получит предприниматель из Краснодара Артем Соболев.

Детей, молодежь и предпринимателей в центре будут обучать 3D-печати, 3D-сканированию объектов, созданию CAD-моделей (реверсинжиниринг), а также совмещению наработок по трехмерному моделированию с быстрым прототипированием.

«Старшим школьникам и студентам деятельность центра поможет приобщиться к инженерии. Они научатся разрабатывать и конструировать технику, обретут предпринимательские навыки, что служит отличной подготовкой к будущей взрослой жизни», — отметили в министерстве.

На Кубани центры молодежного инновационного творчества работают в Горячем Ключе, Курганинске и Новокубанском районе, сообщает пресс-служба департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе 25 ноября для школьников провели технические соревнования. В программе были состязания роботов-чертежников, 3D-моделирование и 3D-печать, выставка инновационных проектов.

В Межшкольном эстетическом центре Краснодара в этом году открылся класс робототехники.

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