В Краснодаре откроют российско-китайскую лабораторию по селекции семян риса и овощей

Она появится в этом году на базе Всероссийского научно-исследовательского института риса.

Об этом сообщил директор ВНИИ риса Сергей Гаркуша на Днях поля овощных и бахчевых культур открытого грунта, прошедших в Краснодаре.

«Научный центр видит перспективную нишу в семеноводстве овощей. Мы расширяем исследовательскую работу, обмениваемся опытом с зарубежными коллегами. Уже в этом году институт откроет совместную российско-китайскую лабораторию. Есть договор о научном сотрудничестве и с чилийскими коллегам»,— отметил Сергей Гаркуша.

Планируется, что кубанские и китайские ученые будут проводить исследования в области селекции семян риса и овощей, а затем обмениваться результатами. Уже разработана дорожная карта, которая будет утверждена после визита китайской делегации на Кубань в августе.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека отметил, что в регионе значительно увеличилось производство овощных культур: в 2016 году урожай превысил 870 тыс. т. По его словам, рост обеспечен за счет тепличного производства, где в прошлом году было собрано на 40% больше овощей, чем годом ранее.

«Только 20% кубанских овощей высевается отечественными семенами. Это связано с тем, что раньше их в принципе не было. Сейчас благодаря нашим ученым вектор производства семян кубанской селекции пошел вверх. Они конкурентоспособны и не уступают импортным ни по продуктивности, ни по качеству, ни по ценовой политике», — пояснил Дерека.

Гаркуша сообщил, что институт ведет селекцию по пяти овощным культурам, оригинальное семеноводство — по семи культурам, селекцию бахчевых — по трем. В Госреестр селекционных достижений включено более 50 сортов и гибридов овощных культур открытого грунта.

В рамках Дней поля участники посетили демонстрационные площадки с посевами овощных и бахчевых культур, высаженных специалистами ВНИИ риса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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