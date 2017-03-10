В Краснодаре откроют выставку геометрической абстракции «OFFтоп»

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85b17bb0e14d5a02978f0177e26834a3 В Краснодаре откроют выставку геометрической абстракции «OFFтоп» В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 17 марта откроется выставка «OFFтоп».

В экспозицию войдут геометрические абстрактные работы известных кубанских художников. Это графические произведения, коллажи и арт-объекты. Гости смогут увидеть картины Геннадия Кузькина, Михаила Смаглюка, Владимира Аксенова, Тенгиза Шамова, Юрия Самсонова, Дмитрия Селезнева, Валерия Скрипченкова, Юлии Деминой, Дмитрия Котлярова, а также работы арт-группы СЮМКАН.

Выставка продлится до 2 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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