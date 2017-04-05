В Краснодаре откроют выставку народного творчества «Рождение куклы»

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 6 апреля откроется выставка «Рождение куклы».

В экспозицию войдут традиционные куклы, выполненные мастерами краснодарской студии «Меланка». Куклы изготовлены из ткани, дерева, соломы с использованием ниток, крупы, растений. Гости смогут увидеть различные архетипы традиционной куклы. Это столбушка, крестушка, кукла на палочке, пеленашка, закрутка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Студия «Меланка» существует с 2009 года. Ее возглавляет мастер декоративно-прикладного искусства Кубани Алла Сухомлинова.

Выставка будет работать до 23 апреля.

Материал о краснодарских мастерах, создающих эксклюзивных авторских кукол, вы можете прочитать здесь.

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