В Краснодаре откроют выставку живописи и графики «Женщины в искусстве»

Экспозицию представят в краевом выставочном зале изобразительных искусств 7 марта.

На выставке «Женщины в искусстве» представят более 60 живописных и графических работ. Авторами являются 24 художницы Краснодарского края. Картины разнообразны по тематике, жанрам и технике.

Гостям представят работы, предоставленные самими художницами, а также картины из частных коллекций и фондов. Посетители выставки смогут не только посмотреть работы, но и прикоснуться к ним. Так будет оформлена часть экспозиции, где будут представлены графические работы в листах из фондов выставочного зала. Ранее эти картины не экспонировались.

Экспозиция будет работать до 22 марта, со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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