В Краснодаре открылась фотовыставка «Природа в объективе»

В музее имени Коваленко представили 37 работ лучших кубанских фотографов.

На снимках — сочинские субальпийские луга, анапское кипарисовое озеро с высоты птичьего полета, знаменитая вершина Горячего Ключа Петушок. Все это — особо охраняемые территории Кубани.

«Во-первых, мы хотим показать красоту края. Люди подошли творчески, они ходят, видят все своими глазами и могут до нас это донести. Во-вторых, еще раз обратить внимание на необходимость сохранения того прекрасного, что у нас есть в крае и, конечно, это очень важный элемент экологического просвещения наших людей», — сказала начальник управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов Краснодарского края Дарья Заякина.

Работы для выставки выбрали по итогам краевого конкурса. Свои снимки на суд жюри отправили больше 70 любителей и профессиональных фотографов. Победителей всего десять. Им вручили дипломы и специальные награды — экологические статуэтки. Посетить фотовыставку «Природа в объективе» можно до 14 декабря.

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