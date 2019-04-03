В Краснодаре открылась фотовыставка «Закулисье и сцена»

Выставка фотографий Анны Кравец проходит в музее-заповеднике имени Фелицына.

Экспозиция включает работы, на которых запечатлены фрагменты балетов «Маленький принц», «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» краснодарского Музыкального театра.

Другая часть выставки приглашает зрителей заглянуть по ту сторону рампы. Представлены работы, сделанные в Краснодарском муниципальном молодежном театре и в «Одном театре».

«Многие кадры не вошли в экспозицию. Ведь театр, как живое существо, в нем постоянно происходит что-то новое. И, наверное, сложно вместить в рамки одной, даже самой огромной, выставки все эпизоды и впечатления от увлеченной творческой работы такого большого количества людей», — сказала фотограф.

Анна Кравец более 13 лет занимается фотоделом. Она участник Международного фестиваля фотографии Photovisa и Фестиваля театральной фотографии.

Посетить выставку можно до 28 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.