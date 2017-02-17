В Краснодаре открылась горячая линия для погорельцев с улицы Прокофьева

Краснодарцы продолжают собирать самые необходимые вещи для жильцов сгоревшей шестиэтажки в Музыкальном микрорайоне.

Из-за пожара в доме на улице Прокофьева без крова остались около 300 человек. Накануне людей расселили по четырем гостиницам города. Там для них организовали трехразовое горячее питание. На месте дежурят медики, а также сотрудники миграционного отдела Краснодара. Они помогают восстановить документы, которые уничтожил огонь.

Администрация города открыла горячую линию для погорельцев и их родственников. По номерам 112 и 8 (861) 226-17-11 можно узнать информацию о пострадавших, а также уточнить места их временного размещения.

Работают и пункты приема гуманитарной помощи по адресам:

Администрация Прикубанского округа — улица Атарбекова, 43

Детский центр «Шамарики» — улица Новицкого, 2, к. 5

ЖК «Московский» — улица Котлярова, 18.

Сейчас людям требуется одежда, обувь, постельные принадлежности, средства личной гигиены, посуда. Среди жильцов горевшего дома есть младенцы. Им нужны подгузники и детское питание. Ребята постарше нуждаются в портфелях и канцелярских принадлежностях.

В ближайшее время власти города откроют расчетный счет, на который все желающие смогут перевести деньги для погорельцев, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Мэр города Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

Источник