В Краснодаре открылась художественная выставка пациентов психиатрической больницы

Всего представлено 150 работ 40 авторов. Искусство — один из методов реабилитации пациентов.

Пишут картины и создают скульптуры они на занятиях арт-терапии.Творчество помогает им выражать свои переживания.

«Этот вид терапии становится альтернативным средством общения с больными, их самовыражением, и в конечном итоге — пониманием. То, что человек не захочет обсуждать по собственной инициативе, он может это выразить в виде картины», — рассказала заведующая отделением Специализированной клинической психиатрической больницы № 1 Краснодара Наталья Краснова.

Выставка проходит под девизом: «Взгляни на мир другими глазами». Профессионалы в изобразительном искусстве характеризуют такие полотна, как новый виток в живописи. Многие картины написаны под влиянием литературных и художественных произведений мировых классиков.

Посмотреть экспозицию можно до 11 апреля в краевом выставочном зале.