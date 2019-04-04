В Краснодаре открылась ярмарка вакансий для медиков

Она открылась 4 апреля на базе Кубанского государственного медицинского университета.

Ярмарки вакансий устраивают каждый год перед выпуском молодых специалистов. В этом году им предложили около 2 тыс. вариантов трудоустройства. На ярмарке работал мобильный центр занятости, с помощью которого соискатели могли самостоятельно просмотреть всю региональную базу вакансий для медицинского персонала.

«Так как я практически выпускница, мне интересно наличие актуальных для меня вакансий в Краснодаре. Я думаю, если не поступлю, например, в ординатуру, то найду с помощью этой ярмарки подходящую вакансию по моей специальности — педиатр-участковый», — рассказала студентка Кубанского государственного медицинского университета Мария Бережная.

Как отмечают сотрудники службы занятости, Краснодарскому краю требуются больше 3 тыс. врачей и 1,5 тыс. медсестер и фельдшеров. Во многих районах Кубани для молодых специалистов действуют программы поддержки: им предоставляется жилье и другие льготы.

«Наиболее востребованные вакансии — терапевт, врач скорой медицинской помощи, участковый педиатр. Также в Краснодарском крае востребованы врачи-кардиологи, неврологи, рентгенологи, офтальмологи. Перечень составляет более 1 тыс. 770 вакансий», — пояснила руководитель центра содействия трудоустройству выпускников КубГМУ Саида Ахеджак-Нагузе.

За один день ярмарку вакансий посетили больше 2 тыс. студентов и ординаторов университета. В этом году из стен вуза выпустят около 1 тыс. специалистов, почти треть из них обучаются по целевым бюджетным договорам. Такие молодые врачи после получения диплома и прохождения аккредитации сразу же смогут устроиться работу.