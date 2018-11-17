В Краснодаре открылась конференция по информационным технологиям DevFest

В digital-конференции, которая проходит на стадионе ФК «Краснодар», принимают участие более 400 человек.

На форуме собрались разработчики, дизайнеры, IT-специалисты, студенты IT- специальностей. Перед участниками мероприятия выступят 24 спикера из шести стран мира.

На конференции выступят Евгений Сатуров из Surf, Денис Башев из DILETTANT. Поделятся опытом такие профессионалы, как Артур Василов из «Яндекса». Он расскажет, как разработчики ускоряют «Яндекс» под операционную систему Android нестандартными методами. Сергей Рассказов — основатель Школы штифтового дизайна — расскажет о вариативных шрифтах, о настоящем и будущем типографики.

В рамках конференции Devfest 2018: Another South начали работу секции разработки и дизайна: участники съезда услышат лекции о развитии мобильных и веб-технологий, а также о ML, Devops, IOT, UI/UX.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участие в конференции примут разработчики, дизайнеры и IT-специалисты..

Devfest — часть ежегодной серии мероприятий, проводимых сообществами GDG при поддержке Google по всему миру.

Подробную информацию о спикерах и темах лекций, семинаров и мастер-классов можно посмотреть здесь.

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