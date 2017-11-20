В Краснодаре открылась конференция регионального отделения ОНФ

Ожидается, что в пленарном заседании примет участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Мероприятие проходит на базе Кубанского технологического университета. В течение дня здесь будут работать пять тематических площадок, на которых обсудят основные направления деятельности ОНФ в регионе.

В частности, активисты Объединенного народного фронта, представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций рассмотрят вопросы доступности здравоохранения, новые стандарты управления в данной сфере, экологические проблемы. На площадках предполагаются дискуссии по темам: «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни».

Как отметил вице-губернатор Алексей Копайгородский во время церемонии открытия, повышение качества жизни граждан — это общая задача исполнительной власти и активистов ОНФ.

«В фокусе вашей работы находятся вопросы экологии, развития инфраструктуры, обеспечение доступным и комфортным жильем жителей края, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, мониторинг дорожной ситуации на дорогах Кубани, социальные проекты. Наработан огромный опыт самостоятельной работы и особенно ценный не только для вас, но и для нас опыт взаимодействия с органами власти и местного самоуправления», — цитирует заместителя главы края пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник